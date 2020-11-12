Ayda'nın babası Cüneyt Özdemir'e konuştu, fırsatçılara sitem etti: Fiyatlar 2 kat arttı

İzmir'i sallayan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'nın babası Uğur Gezgin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Özdemir'in sorularını yanıtlayan baba Gezgin'in en çok sitem ettiği konu, depremden sonra İzmir'de fahiş fiyata kiralanan evler oldu.

''HERKES BİR MAZERET ÜRETİYOR''

Uğur Gezgin, şu açıklamalarda bulundu:

-Duygularla tarif edilemiyor. Bazen kelimeler boğazınızda düğümleniyor. Arayanlara da anlatmaya çalışıyorum ama dilim dönmüyor. Çok uykusuzum. Yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz, ona koşturuyorum. Çocukların tedavisine bir an önce başlamam, yerli düzene geçmem lazım. Aç açıkta değiliz çok şükür, aynı standartlara dönmek için uğraşıyorum.

En çok zorlandığım konu ev bulma. İlk başta kiralık yer bakmıştık, daha sonra belli bir miktar bütçeyle ev arayışına geçtik. Fakat hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Ben 89’dan beri Bornova’dayım, fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor.

"AYDA ÇIKMA ANINA KADAR HER ŞEYİ ANLATIYOR"

Ayda her şeyin farkında mı?

-Herkes diyor ki çocuktur kolay anlatır. Ama inanın dakikası dakikasına her şeyi anlatıyor çıkma anına kadar.

''O GÖRÜNTÜYE GELEN YORUMLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ''

-En çok üzen; sosyal medyaya da bakmıyordum ama. Kendi arkadaşlarım bile o görüntüyü gönderdi bana, onlar çok yaraladı. Beni tanıyanlar, benim nasıl bir baba olduğumu, eşimin nasıl bir anne olduğunu herkes biliyor. Onlar pek itibar etmedi.

Ama bazı dostlarım 'böyle bir şey var mı' gibi sordu. Bu çocuk 91 saat enkaz altında kaldı, ayakları çıktıktan sonra hiç yıkanmadı. Bazı bakımları yapılmadı. Çocuğun ayakları yara, parmak uçları çatlamış. Çorap giydirirken 'babacım çok acıyor çorap giydirme' dedi. Yani ben onu akıl edemeyecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Evime gittim, çocuğumu yıkadım, kremini sürdüm. Sonra çocuk rahat rahat çorabını giydi.