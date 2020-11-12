Ayda'nın babası Uğur Gezgin ev fiyatlarına sitemini dile getirdi!
İzmir'de gerçekleşen depremin ardında Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkartılan minik Ayda'nın babası olan Uğur Gezgin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalının canlı yayınında ev fiyatlarına tepki göstererek fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor." dedi.
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12 Kasım 2020 Perşembe 15:03
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