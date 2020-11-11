Ayda'nın tiktok videosuna büyük tepki! Enkaz altına kalmasıyla dalga geçildi

İzmir'de yaşanan depremde 91 saat sonra Rıza Bey apartmanının enkazından çıkarılan minik Ayda'nın TikTok videosunu yapan Ceylin Akçalı isimli bir kişiye sosyal medya üzerinden çokça tepki yağdı. Ayda'nın enkazdan çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarının yansıtıldığı o anlar ise böyle kaydedildi.