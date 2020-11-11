Ayda'nın tiktok videosuna büyük tepki! Enkaz altına kalmasıyla dalga geçildi
İzmir'de yaşanan depremde 91 saat sonra Rıza Bey apartmanının enkazından çıkarılan minik Ayda'nın TikTok videosunu yapan Ceylin Akçalı isimli bir kişiye sosyal medya üzerinden çokça tepki yağdı. Ayda'nın enkazdan çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarının yansıtıldığı o anlar ise böyle kaydedildi.
İlk önce çarptı, sonra ıslanmasın diye dakikalarca başında şemsiye tuttu!
Zeliha Cevdet Uysal cinayetinde yeni gelişme! Yenge itiraf etti
Maske takmayan kadınlardan gazeteciye küfürlü saldırı!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
11 Kasım 2020 Çarşamba 14:55
Benzer Videolar