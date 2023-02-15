Aydarus Abukar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aydarus Abukar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aydarus Abukar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aydarus Abukar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aydarus Abukar 28 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aydarus Abukar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Aydarus Abukar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aydarus Abukar'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aydarus Abukar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aydarus Abukar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aydarus Abukar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aydarus Abukar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Örgryte U19

7 Temmuz 2020 yılında Örgryte

Aydarus Abukar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aydarus Abukar şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Angered MBIK (-2018), Örgryte IS (2019-2020)

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