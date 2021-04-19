Aydem halka arz eşit mi oransal mı? Hisse senedi, borsa kodu | Aydem enerji kaç lot verir?

Yüzde yüz yenilenebilir kaynaklarla enerji üreten Aydem Enerji halka arz oluyor. Talep toplama süredcinin 19 Nisan Pazartesi günü başlayıp 22 Nisan Perşembe'ye dek devame deceği Aydem Enerji için yatırımcılar, Aydem halka arz oransal dağıtım, hisse senedi, borsa kodu | Aydem enerji kaç lot verir? konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AYDEM HALKA ARZ ORANSAL DAĞITIM | ORANSAL MI EŞİT Mİ?

Aydem enerji, pay başına fiyat aralığının 8,50 ila 9,90 Türk lirası olarak belirlendiği ve oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar liralık gelir hedefl,iyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor.

AYDEM HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Aydem Enerji'nin halka arzında hisse başı fiyat aralığı 8,50 - 9,90 TL olarak belirlendi. Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydem Enerji'nin CEO'su İdris Küpeli, şirketin 5 yılda kurulu gücünü iki katına çıkarmayı beklediğini ifade ederek, "Global trendler ve ülkemizin ekonomik ihtiyaçlarıyla bağlantılı olarak yenilenebilir kaynaklarla üretim daha da büyük bir önem taşıyor ve gelecek vadediyor. Bu doğrultuda, halka arz için uygun bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Halka arzımızda hisse başı fiyat aralığı 8,50-9,90 TL olarak belirlendi. Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak." şeklinde konuştu.

AYDEM HALKA ARZ BORSA KODU

Talep toplama tarihleri olan 19 - 22 Nisan arasında Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için Garanti Yatırım’ın sitesinde paylaşılan izahnameye göre şirketin arz detaylarında aşağıdaki başlıklar öne çıkıyor. İşbu yazıda yer alan tüm yazılar izahnameye göre derlenmiştir. izahnamede yer alan tüm bilgiler “planlanmaktadır, hedeflenmektedir, düşünülmektedir” Bilgilerde zaman içerisinde değişiklik söz konusu olabilir.

KOD: #AYDEM

AYDEM ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin110.000.000 + 20.000.000 lot ile 8,50-9,90 fiyatlarından arz edileceği açıklandı.

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek hisselerden 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden paylardan oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait paylardan oluşuyor. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 adet payların da "ek satışı" yapılabilecek. Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL arasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek hisse fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL arasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzının azami tutarı 1.287.000.000 TL olacak.

*Halka arz kapsamında toplanan fon miktarı bakımından Mayıs 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirilen en büyük halka arz olması beklenmektedir.