Aydem Yenilenebilir Enerji’ye LACP 2022 Vision Awards’tan 12 ödül

Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten büyük şirketlerinden biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, dünyanın en prestijli ödüllerinden LACP 2022 Vision Awards'ta, hem faaliyet hem sürdürülebilirlik raporlarıyla en yüksek...

İhlas Haber Ajansı
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Aydem Yenilenebilir Enerji’ye LACP 2022 Vision Awards’tan 12 ödül

Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten büyük şirketlerinden biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, dünyanın en prestijli ödüllerinden LACP 2022 Vision Awards'ta, hem faaliyet hem sürdürülebilirlik raporlarıyla en yüksek ödül olan "Platin Ödül" de dahil olmak üzere 12 ödül birden kazandı.

Dünyanın önde gelen şirketlerinin raporlarını değerlendiren Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği, (League of American Communications Professionals-LACP) bu yıl 22'ncisini düzenlediği 2022 Vision Awards sonuçlarını açıkladı. Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, "Enerji-Ekipman ve Hizmetler" kategorisinde, 2022 yılında yayınladığı faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarıyla en yüksek ödül olan "Platin Ödül" de dahil olmak üzere toplam 12 ödül kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından katılan uluslararası şirketlerin raporlarının değerlendirildiği LACP 2022 Vision Awards Top 100 Dünya Sıralaması'nda, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2022 Sürdürülebilirlik Raporu 71'inci, Faaliyet Raporu 79'uncu sırada yer alırken; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Top 80 içinde Sürdürülebilirlik Raporu 6'ncı, Faaliyet Raporu ise 7'nci sıraya yerleşti. Ayrıca şirket, EMEA Bölge Başarı Ödülü'nde Faaliyet Raporu ile "Hissedarlara En İyi Mesaj" Altın Ödülü'nü, Sürdürülebilirlik Raporu ile de "En iyi Geliştirilmiş Rapor" Altın Ödülü'nü kazandı. Şirket, her iki raporla Teknik Başarı Ödülü'nün de sahibi olurken, Türkiye Top 20 içinde yer aldı.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, ödülle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Her iki raporumuzla aldığımız ödüller, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin iletişim ve raporlama çalışmalarındaki başarısını bir kez daha tescilledi. 2022 yılı çalışmalarımızı yansıttığımız raporlarımızla Vision Awards'ın en yüksek ödülü olan Platin Ödül dahil toplam 12 ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz. Hem finansal hem de sürdürülebilirlik alanındaki performansımızı şeffaf ve anlaşılır bir şekilde yansıtan raporlarımız ile uluslararası arenada sektörümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Verilen bilgiye göre, şirketin faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları, şirketin 2022 yılı faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını detaylı bir şekilde içeriyor. Raporlarda, şirketin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları, sosyal sorumluluk projeleri ve çevresel performansı gibi konulara yer veriliyor. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporlaması sonucunda Türkiye'deki tüm sektörler içinde hem iklim değişikliği raporlaması hem de su güvenliği raporlamasında Global A List'te yer alan Aydem Yenilenebilir Enerji, net sıfır hedefleri için attığı adımları da detaylı bir biçimde paylaşıyor. Şirket, imzacısı olduğu Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi'nin (Science-Based Targets Initiative - SBTi) Net-Sıfır Standardı ile uyumlu olarak, en geç 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonlarına ulaşmak için bilime dayalı uzun vadeli hedefler doğrultusunda çalıştığını vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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