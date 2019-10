Aydemir: ‘Şehitlerimiz, ebedi rehberimizdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Kardeşlik imanımız; her türlü tefrika, bölücü niyet ve emelleri daim zelil kılacak; vahdet ve tevhide ruhunu adayan yüce milletimiz ilayı kelimetullah yolunda, kardeşlik uğrunda can adayan aziz şehitlerimizi her dem rahmet ve minnetle anacaktır. " dedi.

'HATIRA VE HASSASİYETLERİNİ DİRİ TUTACAĞIZ'

Milletvekili Aydemir, "Yavi ve Çiçekli'de; devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğüne halel getirmek isteyen hainler karşısında, bir iman kalası gibi durarak canlarını feda eden aziz şühedamız bizim ebedi rehberimizdir. Onların mübarek hatıralarını diri tutmak; vatan, millet ve devlet odağındaki hassasiyet ve dikkatlerini milli pusula edinmek vazifemizdir. " kaydını düştü.

'ŞÜHEDAMIZIN EMANETİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR'

Milletvekili Aydemir, "Allahü Ekber'den Kut'ul Amare'ye, Çanakkale'den Aziziye'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, vatan coğrafyasının her zerresini mübarek kanlarıyla bezeyen şühedamızın ruhaniyeti önümüzde, hakları yüreğimizde, emanetleri başımızın üstündedir. Onların muazzez ufuklarında yürüyerek Fırat Kalkanı'ndan, Barış Pınarı'na adalet, hak ve insanlık taşıma niyetiyle sefer kılan ve bu yolda nefsinden geçerek destan yazan Mehmetçiklerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. " dedi.

Kaynak: İHA