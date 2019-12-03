Aydemir’den engelli sorunlarına AK Yaklaşım vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ilahi hükümle insanın yaratılmışların en şereflisi olduğunu kaydederek, "Bizim davamız insanı sevmek, insanın yaratılış değerine saygı duymak ve insana hizmet etmektir. "Önce insan" demektir. İnsanı Allah için sevmektir." dedi.

HZ. ALİ'NİN KAYDETTİĞİ UFUK

İnsana, Hz. Ali (RA)'nın: "Sen kendini küçük bir cisim sanırsın, ama en büyük âlem sende gizlidir." ifadesindeki temel üzerinden baktıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, "Bizim 17 yıllık süreçte tüm vizyonumuz insana saygı temellidir. Engelli kardeşlerimizin meselelerinin çözümündeki başarımız da bunun kaydıdır" dedi.

17 YILLIK SÜREÇ

17 yıllık süreç içinde eğitimden sağlığa, spordan sanata, hayatın tüm alanlarında gerçekleştirilen yatırım ve hayata geçirilen projelerle engellilerin sosyal ve ekonomik hayatına kolaylıklar getirdiklerini, engellilerin sorunlarını gündeme taşıdıklarını belirten Milletvekili Aydemir, "AK Parti Engelli kardeşlerimize verilen hizmet kaydında Türkiye'de ilkleri kaydetmiş, bu alanda bir reform gerçekleştirmiştir. " dedi.

'AK PARTİ ENGELLİ YAKLAŞIMIYLA EZBERLERİ BOZMUŞTUR'

Evde bakımdan istihdama kadar, çoğu Batı ülkesinde bile gerçekleştirilemeyen bir yaklaşımla, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini gündelik yaşamın her sahasına yansıttıklarını ifade eden Milletvekili Aydemir, "AK Parti Engelli kardeşlerimizin değer ve potansiyelleriyle katma değer üretir konuma taşınmalarında tarih yazmış, ezber bozmuştur. " vurgusunda bulundu.

İNSANA AKİFÇE BAKIŞ

AK Parti'nin engelli yaklaşımının iyi okunması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Biz, Akifimizin insanı tarif ve tasvir eden; "Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen,

Muhakkar bir vücûdum! dersin ey insan, fakat bilsen/Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir/Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir/" vurgusuyla bir yaklaşım sergiliyoruz. İnsanı engelli veya engelsiz olarak ayırmıyor, her insanı bir ilahi eser olarak görüyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VURGUSU

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hayırlara vesile olması niyazını paylaşan Milletvekili Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık. Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır. " ifadesi, bizim engelli kardeşlerimize bakışımızın teması ve sürecidir" yorumunu yaptı.

Kaynak: İHA