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Aydeniz Et Balıkesirspor 0-2 Tuzlaspor | Maç özeti ve sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor 0-2 Tuzlaspor | Maç özeti ve sonucu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Tuzlaspor ile 30.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aydeniz Et Balıkesirspor - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu?

Aydeniz Et Balıkesirspor, Tuzlaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 13. Mert Örnek, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 77. Doğa İşeri, 93. Cumali Bişi, 66. Hasan Özkan, 24. Anıl Taşdemir, 91. Muhammed Enes Durmuş, 29. Roman Bezjak, 55. Enes İslam İlkin

Yedekler

19. Atilla Özmen, 81. Taşkın Çalış, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 5. Serdar Güncü, 98. Erdal Öztürk

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 8. Gökcan Kaya, 77. Samet Asatekin, 44. Rajko Rotman, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 87. Ferhat Öztorun, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 17. Ahmet Yazar, 72. Muhammed Gönülaçar

Yedekler

41. Metin Erol, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 35. Yasin Güreler, 11. Onur Ayık, 61. Anıl Karaer, 97. Alan Lıma Carıus, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1810622516369
4Tuzlaspor1910362927332
5Altay18102630173213
6Adana Demirspor1894531183113
7Ankara Keçiörengücü1994624143110
8Bursaspor189363328305
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor198382320273
11Adanaspor197392925244
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Menemenspor18477202819-8
15Akhisarspor195410172519-8
16Balıkesirspor194411163116-15
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor19071212397-27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür

29.01.2021Akhisarspor1-0Bandırmaspor
30.01.2021Ankaraspor1-0Ankara Keçiörengücü
30.01.2021Adanaspor5-2Eskişehirspor
30.01.2021Balıkesirspor0-2Tuzlaspor
31.01.2021Ümraniyespor Samsunspor
31.01.2021Boluspor Adana Demirspor
31.01.2021Bursaspor Altınordu
31.01.2021Osmanlıspor FK Ankara Keçiörengücü
31.01.2021Menemenspor Giresunspor
01.02.2021Altay İstanbulspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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