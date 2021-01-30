Aydeniz Et Balıkesirspor 0-2 Tuzlaspor | Maç özeti ve sonucu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Tuzlaspor ile 30.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aydeniz Et Balıkesirspor - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu? Aydeniz Et Balıkesirspor, Tuzlaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 13. Mert Örnek, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 77. Doğa İşeri, 93. Cumali Bişi, 66. Hasan Özkan, 24. Anıl Taşdemir, 91. Muhammed Enes Durmuş, 29. Roman Bezjak, 55. Enes İslam İlkin

Yedekler

19. Atilla Özmen, 81. Taşkın Çalış, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 5. Serdar Güncü, 98. Erdal Öztürk

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 8. Gökcan Kaya, 77. Samet Asatekin, 44. Rajko Rotman, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 87. Ferhat Öztorun, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 17. Ahmet Yazar, 72. Muhammed Gönülaçar

Yedekler

41. Metin Erol, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 35. Yasin Güreler, 11. Onur Ayık, 61. Anıl Karaer, 97. Alan Lıma Carıus, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 4 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 5 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 6 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 9 Altınordu 18 8 4 6 24 26 28 -2 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Menemenspor 18 4 7 7 20 28 19 -8 15 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür