Aydeniz Et Balıkesirspor 0-2 Tuzlaspor | Maç özeti ve sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Tuzlaspor ile 30.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aydeniz Et Balıkesirspor - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
30.01.2021 19:00
Aydeniz Et Balıkesirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri
Bülent Birincioğlu(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 13. Mert Örnek, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 77. Doğa İşeri, 93. Cumali Bişi, 66. Hasan Özkan, 24. Anıl Taşdemir, 91. Muhammed Enes Durmuş, 29. Roman Bezjak, 55. Enes İslam İlkin
Yedekler
19. Atilla Özmen, 81. Taşkın Çalış, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 5. Serdar Güncü, 98. Erdal Öztürk
Teknik Sorumlu
Cihat Arslan
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 8. Gökcan Kaya, 77. Samet Asatekin, 44. Rajko Rotman, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 87. Ferhat Öztorun, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 17. Ahmet Yazar, 72. Muhammed Gönülaçar
Yedekler
41. Metin Erol, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 35. Yasin Güreler, 11. Onur Ayık, 61. Anıl Karaer, 97. Alan Lıma Carıus, 99. Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlu
TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|4
|Tuzlaspor
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|33
|2
|5
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|6
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Menemenspor
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|19
|-8
|15
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|5-2
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor