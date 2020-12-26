Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Adana Demirspor ile 26.12.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri
Emre Kargın(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 10. Foxı Kethevoama, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 5. Serdar Güncü, 4. Abdülkadir Kayalı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 17. Uğur Aygören, 24. Anıl Taşdemir, 77. Doğa İşeri
Teknik Sorumlu
Cihat Arslan
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 19. Osman Tarık Çamdal, 70. Sedat Şahintürk, 9. Davide Lanzafame, 7. Jakub Koseckı, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
TFF 1. Lig 14.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|2
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|3
|Giresunspor
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|29
|8
|4
|Adana Demirspor
|15
|8
|4
|3
|26
|13
|28
|13
|5
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|6
|Samsunspor
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|27
|6
|7
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Menemenspor
|15
|4
|6
|5
|19
|22
|18
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|15
|4
|3
|8
|16
|23
|15
|-7
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|12
|3
|3
|6
|16
|18
|12
|-2
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 14.Hafta Fikstür
|12.12.2020
|Bursaspor
|3-0
|Samsunspor
|12.12.2020
|Balıkesirspor
|2-2
|Eskişehirspor
|13.12.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|13.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Ümraniyespor
|13.12.2020
|Giresunspor
|2-0
|Adana Demirspor
|13.12.2020
|Boluspor
|0-1
|Bandırmaspor
|13.12.2020
|Altınordu
|3-2
|Akhisarspor
|13.12.2020
|Adanaspor
|1-4
|Altay
|14.12.2020
|Menemenspor
|1-2
|İstanbulspor
|14.12.2020
|Ankaraspor
|0-0
|Ümraniyespor