Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Adana Demirspor ile 26.12.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 10. Foxı Kethevoama, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 5. Serdar Güncü, 4. Abdülkadir Kayalı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 17. Uğur Aygören, 24. Anıl Taşdemir, 77. Doğa İşeri

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 19. Osman Tarık Çamdal, 70. Sedat Şahintürk, 9. Davide Lanzafame, 7. Jakub Koseckı, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

TFF 1. Lig 14.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 15 9 3 3 27 20 30 7 2 Altay 15 9 2 4 29 14 29 15 3 Giresunspor 15 8 5 2 21 13 29 8 4 Adana Demirspor 15 8 4 3 26 13 28 13 5 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 6 Samsunspor 15 7 6 2 20 14 27 6 7 Altınordu 16 8 3 5 22 22 27 0 8 İstanbulspor 14 7 4 3 24 15 25 9 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Menemenspor 15 4 6 5 19 22 18 -3 12 Ümraniyespor 16 4 5 7 16 25 17 -9 13 Balıkesirspor 15 4 3 8 16 23 15 -7 14 Boluspor 15 3 4 8 13 18 13 -5 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 12 3 3 6 16 18 12 -2 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 14.Hafta Fikstür