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Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 14. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Adana Demirspor ile 26.12.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 10. Foxı Kethevoama, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 5. Serdar Güncü, 4. Abdülkadir Kayalı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 17. Uğur Aygören, 24. Anıl Taşdemir, 77. Doğa İşeri

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 19. Osman Tarık Çamdal, 70. Sedat Şahintürk, 9. Davide Lanzafame, 7. Jakub Koseckı, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

TFF 1. Lig 14.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor159332720307
2Altay1592429142915
3Giresunspor158522113298
4Adana Demirspor1584326132813
5Ankara Keçiörengücü1583422122710
6Samsunspor157622014276
7Altınordu168352222270
8İstanbulspor147432415259
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor155371818180
11Menemenspor15465192218-3
12Ümraniyespor16457162517-9
13Balıkesirspor15438162315-7
14Boluspor15348131813-5
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor12336161812-2
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 14.Hafta Fikstür

12.12.2020Bursaspor3-0Samsunspor
12.12.2020Balıkesirspor2-2Eskişehirspor
13.12.2020Tuzlaspor1-0Ankara Keçiörengücü
13.12.2020Osmanlıspor FK Ümraniyespor
13.12.2020Giresunspor2-0Adana Demirspor
13.12.2020Boluspor0-1Bandırmaspor
13.12.2020Altınordu3-2Akhisarspor
13.12.2020Adanaspor1-4Altay
14.12.2020Menemenspor1-2İstanbulspor
14.12.2020Ankaraspor0-0Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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