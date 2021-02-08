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Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Akhisarspor ile 07.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu?

Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın

Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Kutluhan Bilgiç(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Furkan Bakan(dördüncü Hakem)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 13. Mert Örnek, 44. Oğuzhan Çapar, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 66. Hasan Özkan, 55. Enes İslam İlkin, 71. Nemanja Mıhajlovıc, 45. Arb Manaj

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 24. Anıl Taşdemir, 29. Roman Bezjak, 5. Serdar Güncü, 91. Muhammed Enes Durmuş, 18. Mahatma Osumanu Otoo

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 29. Alya Toure, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım

Yedekler

54. Emircan Seçgin, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 26. İbrahim Sıssoko, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 52. Kemal Cingirt, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor20124443234020
3Samsunspor20117230194011
4Adana Demirspor20114535193716
5Tuzlaspor2011363127364
6Altay20112736203516
7Ankara Keçiörengücü20104625143411
8Altınordu2010462828340
9Bursaspor199373430304
10Bandırmaspor208392423271
11Adanaspor2073102926243
12Ümraniyespor20668233124-8
13Boluspor205411202619-6
14Akhisarspor205411172819-11
15Balıkesirspor205411193119-12
16Menemenspor20479203419-14
17Ankaraspor203413133313-20
18Eskişehirspor20071312447-32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür

05.02.0021Samsunspor3-1Bandırmaspor
06.02.0021Adana Demirspor2-0Osmanlıspor FK
06.02.0021İstanbulspor2-3Ümraniyespor
06.02.0021Tuzlaspor2-0Menemenspor
06.02.0021Eskişehirspor0-5Altay
07.02.0021Ankara Keçiörengücü1-0Adanaspor
07.02.0021Altınordu2-1Boluspor
07.02.0021Balıkesirspor3-0Akhisarspor
08.02.0021GiresunsporBursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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