Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Akhisarspor ile 07.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu? Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Kutluhan Bilgiç(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Furkan Bakan(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 13. Mert Örnek, 44. Oğuzhan Çapar, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 66. Hasan Özkan, 55. Enes İslam İlkin, 71. Nemanja Mıhajlovıc, 45. Arb Manaj

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 24. Anıl Taşdemir, 29. Roman Bezjak, 5. Serdar Güncü, 91. Muhammed Enes Durmuş, 18. Mahatma Osumanu Otoo

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 29. Alya Toure, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım

Yedekler

54. Emircan Seçgin, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 26. İbrahim Sıssoko, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 52. Kemal Cingirt, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 20 12 4 4 43 23 40 20 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 6 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 7 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 8 Altınordu 20 10 4 6 28 28 34 0 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 12 Ümraniyespor 20 6 6 8 23 31 24 -8 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 20 3 4 13 13 33 13 -20 18 Eskişehirspor 20 0 7 13 12 44 7 -32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür