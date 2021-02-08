Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Akhisarspor ile 07.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu?
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Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın
Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balıkesirspor Akhisarspor Maçının Hakemleri
Kutluhan Bilgiç(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Furkan Bakan(dördüncü Hakem)
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 13. Mert Örnek, 44. Oğuzhan Çapar, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 66. Hasan Özkan, 55. Enes İslam İlkin, 71. Nemanja Mıhajlovıc, 45. Arb Manaj
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 24. Anıl Taşdemir, 29. Roman Bezjak, 5. Serdar Güncü, 91. Muhammed Enes Durmuş, 18. Mahatma Osumanu Otoo
Teknik Sorumlu
Yusuf Şimşek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Akhisarspor İlk 11
45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 29. Alya Toure, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım
Yedekler
54. Emircan Seçgin, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 26. İbrahim Sıssoko, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 52. Kemal Cingirt, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|40
|20
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|6
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|7
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|8
|Altınordu
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|34
|0
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|12
|Ümraniyespor
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|24
|-8
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|13
|-20
|18
|Eskişehirspor
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|7
|-32
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.0021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|06.02.0021
|İstanbulspor
|2-3
|Ümraniyespor
|06.02.0021
|Tuzlaspor
|2-0
|Menemenspor
|06.02.0021
|Eskişehirspor
|0-5
|Altay
|07.02.0021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adanaspor
|07.02.0021
|Altınordu
|2-1
|Boluspor
|07.02.0021
|Balıkesirspor
|3-0
|Akhisarspor
|08.02.0021
|Giresunspor
|Bursaspor