Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Aydeniz Et Balıkesirspor, Atınordu'yu evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Aydeniz Et Balıkesirspor, ile Altınordu arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Suat Güz yapacak.
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Aydeniz Et Balıkesirspor, ile Altınordu arasındaki maçı TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.