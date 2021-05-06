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Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 34.haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Aydeniz Et Balıkesirspor, Atınordu'yu  evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Aydeniz Et Balıkesirspor  - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - ALTINORDU  MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aydeniz Et Balıkesirspor, ile Altınordu arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Suat Güz  yapacak. 

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - ALTINORDU  MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Aydeniz Et Balıkesirspor, ile Altınordu arasındaki maçı TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.

Balıkesirspor - Altınordu maç izle

Tayfun Altuntaş
Editör
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