Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? TFF 1.Lig'in 34.haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Aydeniz Et Balıkesirspor, Atınordu'yu evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Aydeniz Et Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde... AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Aydeniz Et Balıkesirspor, ile Altınordu arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör