Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu? Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk - Balıkesir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 48. Cemal Kızılateş, 24. Anıl Taşdemir, 13. Mert Örnek, 3. Berat Aydoğdu, 81. Taşkın Çalış, 45. Arb Manaj, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 93. Cumali Bişi

Yedekler

26. Yasin Yiğit Berber, 66. Hasan Özkan, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 86. Abdulkadir Özgen, 12. Muhammed Ali Doğan, 10. Foxı Kethevoama, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 44. Oğuzhan Çapar, 77. Doğa İşeri

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 5. Süleyman Olgun, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 33. Haşim Arda Sarman, 14. İrfan Akgün, 55. Edın Hamıdovıc, 88. Ilır Mustafa, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 3. Muharrem Cinan, 7. Melik Derin

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür