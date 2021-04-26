Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?
Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Caner Ak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 48. Cemal Kızılateş, 24. Anıl Taşdemir, 13. Mert Örnek, 3. Berat Aydoğdu, 81. Taşkın Çalış, 45. Arb Manaj, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 93. Cumali Bişi
Yedekler
26. Yasin Yiğit Berber, 66. Hasan Özkan, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 86. Abdulkadir Özgen, 12. Muhammed Ali Doğan, 10. Foxı Kethevoama, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 44. Oğuzhan Çapar, 77. Doğa İşeri
Teknik Sorumlu
Yusuf Şimşek
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 5. Süleyman Olgun, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 90. Emeka Frıday Eze
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 33. Haşim Arda Sarman, 14. İrfan Akgün, 55. Edın Hamıdovıc, 88. Ilır Mustafa, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 3. Muharrem Cinan, 7. Melik Derin
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|32
|19
|7
|6
|57
|26
|64
|31
|2
|Giresunspor
|32
|19
|7
|6
|49
|24
|64
|25
|3
|Samsunspor
|32
|18
|10
|4
|53
|29
|64
|24
|4
|İstanbulspor
|32
|18
|6
|8
|59
|33
|60
|26
|5
|Altay
|32
|18
|3
|11
|61
|36
|57
|25
|6
|Altınordu
|32
|15
|9
|8
|50
|43
|54
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|32
|15
|7
|10
|42
|27
|52
|15
|8
|Ümraniyespor
|32
|14
|8
|10
|45
|41
|50
|4
|9
|Tuzlaspor
|32
|14
|5
|13
|43
|48
|47
|-5
|10
|Bursaspor
|32
|13
|4
|15
|51
|53
|43
|-2
|11
|Bandırmaspor
|32
|11
|6
|15
|42
|45
|39
|-3
|12
|Boluspor
|32
|11
|5
|16
|34
|40
|38
|-6
|13
|Balıkesirspor
|32
|9
|8
|15
|35
|45
|35
|-10
|14
|Adanaspor
|32
|9
|7
|16
|42
|50
|34
|-8
|15
|Menemenspor
|32
|7
|13
|12
|36
|54
|34
|-18
|16
|Akhisarspor
|32
|8
|5
|19
|35
|55
|29
|-20
|17
|Ankaraspor
|32
|6
|8
|18
|32
|56
|26
|-24
|18
|Eskişehirspor
|32
|1
|8
|23
|22
|83
|11
|-61
TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür
|25.04.2021
|Boluspor
|0-2
|Samsunspor
|25.04.2021
|Ankaraspor
|3-2
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.04.2021
|Menemenspor
|2-1
|Eskişehirspor
|25.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Adanaspor
|0-2
|Ümraniyespor
|25.04.2021
|Akhisarspor
|2-0
|Altay
|25.04.2021
|Altınordu
|0-0
|Giresunspor
|25.04.2021
|Bursaspor
|1-2
|İstanbulspor
|25.04.2021
|Balıkesirspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü