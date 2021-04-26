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Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?

Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın

Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk - Balıkesir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Aydeniz Et Balıkesirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 48. Cemal Kızılateş, 24. Anıl Taşdemir, 13. Mert Örnek, 3. Berat Aydoğdu, 81. Taşkın Çalış, 45. Arb Manaj, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 93. Cumali Bişi

Yedekler

26. Yasin Yiğit Berber, 66. Hasan Özkan, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 86. Abdulkadir Özgen, 12. Muhammed Ali Doğan, 10. Foxı Kethevoama, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 44. Oğuzhan Çapar, 77. Doğa İşeri

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 5. Süleyman Olgun, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 33. Haşim Arda Sarman, 14. İrfan Akgün, 55. Edın Hamıdovıc, 88. Ilır Mustafa, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 3. Muharrem Cinan, 7. Melik Derin

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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