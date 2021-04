Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.Ligin 32'inci haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A+ A-

TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Aydeniz Et Balıkesirspor- Ankara Keçiörengücü maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Connect'ten yayınlanacak. TRT Spor kanalından ise dönüşümlü yayınlanacak. Öte yandan maçlar TRT Spor'un internet sitesinden de izlenebilecek. Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör Aydeniz Et BalıkesirsporAnkara Keçiörengücü