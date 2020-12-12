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Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor'un Eskişehirspor ile karşılaiması sona erdi. Heyecanlı dakiların yaşandığı maça dair tüm detaylar haberimizde...

Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Eskişehirspor ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 16:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 77. Doğa İşeri, 17. Uğur Aygören, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 2. Kağan Kayalı, 24. Anıl Taşdemir, 70. Dersim Sahan Kaynak, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 8. Onur Bayramoğlu, 20. Tolga Yakut, 6. Furgan Polat, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 9. İbrahim Halil Öner

Yedekler

45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 26. Buğra Çağlıyan, 80. Bedirhan Akçay, 88. Doğukan Ünal, 42. Yiğit Utku Gök, 89. Melih Nezir

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1373320102410
2Tuzlaspor127322116245
3Altınordu137331814244
4Giresunspor136521713234
5Adana Demirspor1264222102212
6Samsunspor125611610216
7Altay126242011209
8İstanbulspor115331711186
9Bursaspor13526222317-1
10Balıkesirspor12435141715-3
11Menemenspor12354131614-3
12Boluspor12345131413-1
13Akhisarspor1234591613-7
14Ümraniyespor13346142213-8
15Adanaspor93331310123
16Bandırmaspor13337151712-2
17Ankaraspor122287208-13
18Eskişehirspor140597285-21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür

04.12.2020Tuzlaspor2-0İstanbulspor
04.12.2020Bursaspor1-3Ümraniyespor
05.12.2020Menemenspor1-1Bandırmaspor
05.12.2020Boluspor1-0Altay
05.12.2020AnkarasporP-PAdanaspor
05.12.2020Giresunspor2-0Eskişehirspor
06.12.2020Osmanlıspor FK Adanaspor
06.12.2020Adana Demirspor2-0Akhisarspor
06.12.2020Altınordu0-2Ankara Keçiörengücü
15.12.2020Balıkesirspor Samsunspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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