Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor'un Eskişehirspor ile karşılaiması sona erdi. Heyecanlı dakiların yaşandığı maça dair tüm detaylar haberimizde...
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Eskişehirspor ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 16:00
Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri
Bülent Birincioğlu(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 77. Doğa İşeri, 17. Uğur Aygören, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 2. Kağan Kayalı, 24. Anıl Taşdemir, 70. Dersim Sahan Kaynak, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız
Teknik Sorumlu
Cihat Arslan
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 8. Onur Bayramoğlu, 20. Tolga Yakut, 6. Furgan Polat, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 9. İbrahim Halil Öner
Yedekler
45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 26. Buğra Çağlıyan, 80. Bedirhan Akçay, 88. Doğukan Ünal, 42. Yiğit Utku Gök, 89. Melih Nezir
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|13
|7
|3
|3
|20
|10
|24
|10
|2
|Tuzlaspor
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|24
|5
|3
|Altınordu
|13
|7
|3
|3
|18
|14
|24
|4
|4
|Giresunspor
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|23
|4
|5
|Adana Demirspor
|12
|6
|4
|2
|22
|10
|22
|12
|6
|Samsunspor
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|21
|6
|7
|Altay
|12
|6
|2
|4
|20
|11
|20
|9
|8
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Balıkesirspor
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|15
|-3
|11
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|12
|Boluspor
|12
|3
|4
|5
|13
|14
|13
|-1
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Ümraniyespor
|13
|3
|4
|6
|14
|22
|13
|-8
|15
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|16
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür
|04.12.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|İstanbulspor
|04.12.2020
|Bursaspor
|1-3
|Ümraniyespor
|05.12.2020
|Menemenspor
|1-1
|Bandırmaspor
|05.12.2020
|Boluspor
|1-0
|Altay
|05.12.2020
|Ankaraspor
|P-P
|Adanaspor
|05.12.2020
|Giresunspor
|2-0
|Eskişehirspor
|06.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Adanaspor
|06.12.2020
|Adana Demirspor
|2-0
|Akhisarspor
|06.12.2020
|Altınordu
|0-2
|Ankara Keçiörengücü
|15.12.2020
|Balıkesirspor
|Samsunspor