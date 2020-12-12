Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Eskişehirspor ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 16:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 77. Doğa İşeri, 17. Uğur Aygören, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 2. Kağan Kayalı, 24. Anıl Taşdemir, 70. Dersim Sahan Kaynak, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 5. Sezgin Coşkun, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 8. Onur Bayramoğlu, 20. Tolga Yakut, 6. Furgan Polat, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 9. İbrahim Halil Öner

Yedekler

45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 26. Buğra Çağlıyan, 80. Bedirhan Akçay, 88. Doğukan Ünal, 42. Yiğit Utku Gök, 89. Melih Nezir

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 13 7 3 3 20 10 24 10 2 Tuzlaspor 12 7 3 2 21 16 24 5 3 Altınordu 13 7 3 3 18 14 24 4 4 Giresunspor 13 6 5 2 17 13 23 4 5 Adana Demirspor 12 6 4 2 22 10 22 12 6 Samsunspor 12 5 6 1 16 10 21 6 7 Altay 12 6 2 4 20 11 20 9 8 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 9 Bursaspor 13 5 2 6 22 23 17 -1 10 Balıkesirspor 12 4 3 5 14 17 15 -3 11 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 12 Boluspor 12 3 4 5 13 14 13 -1 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Ümraniyespor 13 3 4 6 14 22 13 -8 15 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 16 Bandırmaspor 13 3 3 7 15 17 12 -2 17 Ankaraspor 12 2 2 8 7 20 8 -13 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür