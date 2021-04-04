Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 04.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu? Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Balıkesir Atatürk - Balıkesir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Kutluhan Bilgiç(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 48. Cemal Kızılateş, 77. Doğa İşeri, 13. Mert Örnek, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 55. Enes İslam İlkin, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 45. Arb Manaj

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 21. Davıd Deniz Kılınç, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 86. Abdulkadir Özgen, 44. Oğuzhan Çapar, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 29. Roman Bezjak, 24. Anıl Taşdemir, 66. Hasan Özkan

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 21. Ruben Rayos Serna, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 88. Taha Yalçıner, 10. Mıckael Franck Pote, 53. Orhan Ovacıklı, 72. Rahmi Anıl Başaran, 89. Andreı Gabrıel Torje

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 4 Altınordu 28 15 7 6 46 36 52 10 5 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 27 12 4 11 45 41 40 4 10 Bandırmaspor 28 11 5 12 35 35 38 0 11 Ümraniyespor 28 10 8 10 33 36 38 -3 12 Boluspor 28 9 5 14 29 32 32 -3 13 Balıkesirspor 28 8 8 12 30 40 32 -10 14 Adanaspor 28 8 7 13 37 41 31 -4 15 Menemenspor 28 6 11 11 30 45 29 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 28 1 8 19 19 68 11 -49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.2021 Adana Demirspor 2-0 Ankara Keçiörengücü 03.04.2021 Ankaraspor 4-2 Akhisarspor 03.04.2021 Giresunspor 0-0 İstanbulspor 03.04.2021 Tuzlaspor 0-2 Samsunspor 04.04.2021 Boluspor 1-2 Adanaspor 04.04.2021 Balıkesirspor 2-1 Bandırmaspor 04.04.2021 Menemenspor 1-1 Ümraniyespor 04.04.2021 Osmanlıspor FK Akhisarspor 04.04.2021 Altınordu 6-3 Eskişehirspor 05.04.2021 Bursaspor Altay

KAYNAK:TFF