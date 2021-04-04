Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 04.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri
Kutluhan Bilgiç(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 48. Cemal Kızılateş, 77. Doğa İşeri, 13. Mert Örnek, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 55. Enes İslam İlkin, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 45. Arb Manaj
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 21. Davıd Deniz Kılınç, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 86. Abdulkadir Özgen, 44. Oğuzhan Çapar, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 29. Roman Bezjak, 24. Anıl Taşdemir, 66. Hasan Özkan
Teknik Sorumlu
Yusuf Şimşek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 21. Ruben Rayos Serna, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 88. Taha Yalçıner, 10. Mıckael Franck Pote, 53. Orhan Ovacıklı, 72. Rahmi Anıl Başaran, 89. Andreı Gabrıel Torje
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altınordu
|28
|15
|7
|6
|46
|36
|52
|10
|5
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|28
|11
|5
|12
|35
|35
|38
|0
|11
|Ümraniyespor
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|38
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Balıkesirspor
|28
|8
|8
|12
|30
|40
|32
|-10
|14
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|15
|Menemenspor
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|29
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|28
|1
|8
|19
|19
|68
|11
|-49
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.2021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.2021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.2021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.2021
|Boluspor
|1-2
|Adanaspor
|04.04.2021
|Balıkesirspor
|2-1
|Bandırmaspor
|04.04.2021
|Menemenspor
|1-1
|Ümraniyespor
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
|04.04.2021
|Altınordu
|6-3
|Eskişehirspor
|05.04.2021
|Bursaspor
|Altay
KAYNAK:TFF