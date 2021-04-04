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Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Aydeniz Et Balıkesirspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 04.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?

Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk - Balıkesir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 19:00

Aydeniz Et Balıkesirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Kutluhan Bilgiç(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 48. Cemal Kızılateş, 77. Doğa İşeri, 13. Mert Örnek, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 55. Enes İslam İlkin, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 45. Arb Manaj

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 21. Davıd Deniz Kılınç, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 86. Abdulkadir Özgen, 44. Oğuzhan Çapar, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 29. Roman Bezjak, 24. Anıl Taşdemir, 66. Hasan Özkan

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 21. Ruben Rayos Serna, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 88. Taha Yalçıner, 10. Mıckael Franck Pote, 53. Orhan Ovacıklı, 72. Rahmi Anıl Başaran, 89. Andreı Gabrıel Torje

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor28176542205722
2Samsunspor28159444265418
3Adana Demirspor28157647245223
4Altınordu28157646365210
5Altay27162952295023
6İstanbulspor28146849304819
7Ankara Keçiörengücü28137834204614
8Tuzlaspor2812511364141-5
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor28115123535380
11Ümraniyespor2810810333638-3
12Boluspor289514293232-3
13Balıkesirspor288812304032-10
14Adanaspor288713374131-4
15Menemenspor2861111304529-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor281819196811-49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.2021Adana Demirspor2-0Ankara Keçiörengücü
03.04.2021Ankaraspor4-2Akhisarspor
03.04.2021Giresunspor0-0İstanbulspor
03.04.2021Tuzlaspor0-2Samsunspor
04.04.2021Boluspor1-2Adanaspor
04.04.2021Balıkesirspor2-1Bandırmaspor
04.04.2021Menemenspor1-1Ümraniyespor
04.04.2021Osmanlıspor FK Akhisarspor
04.04.2021Altınordu6-3Eskişehirspor
05.04.2021Bursaspor Altay

KAYNAK:TFF 

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