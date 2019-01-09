KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hayata geçirilen "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Parojesi" (AYDEP) kapsamında ilk elektronik sınav yapıldı.

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin final sınavı olarak gerçekleştirilen sınava; Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay ve dekan yardımcıları katıldı.

Sınav öncesi öğrencilerle bir araya gelen Rektör Karakaya, sınav ve AYDEP projesi ile ilgili olarak öğrencilerle sohbet etti. Proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, Dekan Balay'dan elektronik sınav hakkında bilgi aldı.

Üniversitenin kalite çalışmalarının yanı sıra AYDEP'in de öne çıkan çalışmalardan biri olduğunu anlatan Rektör Karakaya, AYDEP'in Türkiye yüksek öğretimine model olabilecek bir proje olduğunu belirtti. AYDEP'in üniversitenin önemli projelerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yapılan tüm çalışmaların muhatabının insan olduğunu bu sebeple yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA