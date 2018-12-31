Ayder beyaza büründü; kar eğlenceleri başladı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar eğlencelerinin başladığı yaylada, otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Çevresi çam ormanları ile kaplı yaylada seyirlik görüntüler oluştu. Yılbaşı tatilini fırsat bilenler yaylaya akın etti. Gelenlerden kimi kar yürüyüşü yaptı, kimi salıncaklarda sallandı. Kar topu oynayan tatilciler, selfie yaptı, yaylada karın keyfini çıkardı.

Ayder Yaylası'nın vazgeçilmez kış eğlencesi olan kayak ise bu yıl da renkli görüntülerle başladı. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, kimileri bekleyen vatandaşlara çarptı. Hızını alamayanlar ise çıktığı pist dışındaki park halinde olan otomobillere çarptı. Kayak sırasında yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

FOTOĞRAFLI

DHA