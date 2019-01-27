Ayder’de kar festivali ‘kardan adamsız’ geçti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12. kez düzenlenen Kar Festivali 2. gününde devam etti.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen Ayder Kar Festivali, hava şartlarından dolayı yeterli karın olmaması nedeniyle karsız geçti. Geçtiğimiz yıllara nazaran son iki yıldır karın kalınlığının az olması yine de katılımcıların eğlencesine gölge düşüremedi. Festivalde yeterli karın olmamasından dolayı kardan adam yapılamazken, kayak pisti olarak kullanılan alanda da kar kalınlığı az olduğundan zaman zaman sakatlıklar yaşandı. Şenliklerin ilk gününde 10 kişi yaralandı.

2 gün süren kar festivalinde ilk günden itibaren Ayder'i dolduran yerli ve yabancı turistler Ayder'in merkezinde kurulan sahnede verilen konserlerle eğlenirken, bir yandan da kayak yaparak şenliğe renk kattı. İki günde yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı şenlikte serbest kayak etkinlikleri de gerçekleştirildi. Lastik şambreli, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA