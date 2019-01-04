Aydın 2018 yılında 4 milyon turisti ağırladı

Büyük Menderes Havzası'nda kurulan ve "Uygarlıklar Vadisi" olarak bilinen Aydın, 2018 yılında yerli ve yabancı olmak üzere 4 milyon turisti ağırladı.

Antik Çağ yazarlarından Strabon'a göre Argoslu ve Trakyalı kavimlerce kurulan Tralleis, bugünkü adıyla Aydın, kültürel mirası ve turizm değerleriyle birçok yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. 2018 yılında 4 milyon turistin ziyaret ettiği Aydın'da, gerçekleştirilecek olan projelerle turizmin yılın 12 ayına yayılması hedefleniyor. Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar ile Aydın'da yılın dört mevsimi, deniz turizminin yanı sıra, kültürel, doğa, termal ve gastronomi turizminin de yaygınlaştırılarak, ziyaretçi sayısının arttırılması hedefleniyor. Özellikle 2019 yılında Aydın'da "Evliya Çelebi Seyahat Güzergahı" projesi ile bu bölgeye değer katmış isimlerin ve yerlerin tanıtılması amaçlanıyor.

"Aydın'da turizm dört mevsime yayılacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Aydın'ın 2018 yılında kültür ve turizm açısından verimli bir yıl geçirdiğini ifade ederek, "Turizm rakamlarımız itibariyle yaklaşık 4 milyonun üzerinde yerli ve yabancı misafirimizi ağırladık. Bu misafirlerimizi dört mevsimde 12 ayda Aydınımızı ziyaretini umut ediyoruz. Tabi bu yaz aylarında çok yoğunlaştı. Temmuz ve Ağustos ayında yüzde yüz doluluk oranıyla misafirlerimizi ağırladık. Temmuz ve Ağustos ayının dışında biz güçlü bir şekilde Aydın'da turizm faaliyetlerimizin olması için gayret halindeyiz" dedi.

"Kültür turizmi çalışmalarımızı hızlandırdık"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in destek ve talimatlarıyla kültür turizmi çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Yılmaz, "Kültür turizmini etkileyecek olan ören yeri faaliyetlerimizi proje halinde sunduk. Bunlar içerisinde Tralleis Gymnasion'un güçlendirilmesi, Magnesia ören yerinin çevre düzenlemesi ve gezi güzergahı, Kadıkalesi'nin aynı şekilde gezi güzergahı ve Nysa ören yerinin düzenlemesi, bu kazıları sürdüren hocalarımızın ve ekiplerinin projeleri Aydın Valimizin de özel desteği ile proje halinde geçti. Gelecek yıl bu projelerimiz başlayacak. Hedefimiz 12 ay turizm çalışmalarıdır. Bu çalışmalar içerisinde yaz aylarındaki güneş ve kum turizminin yanında kültürel turizm, bisiklet rotaları, doğa turizmi, gastronomi turizmi, termal turizm gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizle Aydınımızda daha verimli turizm faaliyetleri sürdürmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

"2018 yılında ören yerlerimizi 190 bin kişi ziyaret etti"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Aydın'daki ören yerlerini ve müzeleri 2018 yılında yaklaşık 190 bin misafirin ziyaret ettiğini belirterek, "Özellikle çevre düzenlemelerimiz bittikten sonra birçok ören yerimizde misafir sayımızın artacağını, kültür turizminin daha kuvvetleneceğini ümit ediyoruz. Bununla beraber Aydın Valiliğimiz bünyesinde devam eden projemizde Aydın'ın tanıtımını hem dijital ortamda hem de farklı dillerde tanıtımla beraber Aydın merkezin, Güzelhisar'ın tanıtılması için Evliya Çelebi Seyahat Güzergahı'nı ve Güzelhisar'a değer katmış kıymetli isimlerin ve yerlerin tanıtımını yapmayı sağlayacağız. Bu çalışmalarımız projeler dahilinde yapılmakta ve hazırlıklarımız sürmektedir" dedi.

Kaynak: İHA