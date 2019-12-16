Aydın, 3. Türkiye Kooperatifler Fuarı’na damga vurdu

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatifin temsilcisi ve ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kooperatifler; yerli ve yabancı sektör ve e-ticaret temsilcileri ile aynı çatı altında buluşarak ürünlerini tanıttı ve ücretsiz tahsis edilen stantlarda dört gün boyunca tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetleri yapma imkanı buldular. Uluslararası katılımın olduğu fuar kapsamında düzenlenen panellerde dünyada kooperatifçiliğin geldiği nokta, kooperatiflerin ekonomimiz için önemi ve ülke kooperatifçilik politikamızda gelecek hedeflerimiz masaya yatırıldı.

Aydın'dan katılımın oldukça yüksek olduğu fuara AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, S.S. 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, S.S. 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili ve S.S. Kuşadası Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Şakar, Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Şoförler Otomobilciler Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Aydın Şoförler Esnaf Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Nazilli Bakırcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Karadeli, Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Şimşek, Çine Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Metin Uyar katıldı.

Türkiye Kooperatifler Fuarında Aydın" ı temsil eden Aydın-Yenipazar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İncirliova Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kuyucak Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Ör-Koop Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yanı sıra Aydın'daki kooperatifleri temsilen İncir, Pamuk, Zeytin-Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Aydın'a özgü tanıtıcı ve yöresel ürünlerini ve el emeklerini sergileyerek tanıtımın yanı sıra yerli ve yabancı sektör, e-ticaret temsilcileri ve market temsilcileri ile buluşarak ürünlerini market raflarına taşıma, modern çağın ticaret ağında pazarlama ve küresel pazara dahil olma imkanını yakaladı.

İlham verici başarılı kooperatif hikayelerinin ve yurtdışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarıldığı panel ve eğitimler düzenlenen Fuarda; cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergiledi.

Fuar açılışında Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edilerek 81 ilde birinci olan resimler Fuar boyunca sergilendi, çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu Fuar süresince sahnelenerek çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinliklere de yer verildi.

Kaynak: İHA