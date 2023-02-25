Aydin Bayramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aydin Bayramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aydin Bayramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aydin Bayramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aydin Bayramov 18 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Aydın Elmar oğlu Bayramov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aydin Bayramov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aydin Bayramov'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aydin Bayramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aydin Bayramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aydin Bayramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aydin Bayramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MOIK

5 Ağustos 2018 yılında Sabah FK

4 Ocak 2019 yılında Sumqayıt

Aydin Bayramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aydin Bayramov şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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