Aydın BŞB'de Meryem imzaladı

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı A Milli Takım oyuncusu Meryem Boz'la resmi sözleşme imzaladı. İmza törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. Milli takımdan izinli alarak Aydın'a gelen Meryem Boz, yeni kulübünde forma giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Geçen sezon Galatasaray'da görev alan milli smaçör, Aydın seyircisiyle buluşacağı günü iple çektiğini dile getirdi. Başarılı isimlerle iddialı bir kadro kurduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Takımımızın, bu sezonda da Aydınlıları gururlandıracak birçok başarıya imza atacağına eminim" diye konuştu.

DHA