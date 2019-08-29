Aydın Büyükşehir Belediyesi iftar sofraları kuruyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı sebebiyle kentin değişik bölgelerinde vatandaşlara iftar sofraları kuruyor.

İftar sofraları 2 Eylül Pazartesi günü Germencik'in Tekin ve Kızılcapınar mahallelerinde kurulacak. 3 Eylül Salı günü ise Köşk'ün Serdaroğlu Mahallesi'nde, Kuyucak'ın Sarıcaova Mahallesi'nde, Karacasu'nun Alemler Mahallesi'nde kurulacak olan iftar sofraları; 4 Eylül Çarşamba günü Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'nde, Koçarlı'nın Atatürk Mahallesi'nde; 5 Eylül Perşembe günü Bozdoğan'ın Akçay Mahallesi'nde, Söke'nin Güzeltepe Mahallesi'nde, 6 Eylül Cuma günü de Efeler'in Yılmazköy Mahallesi'yle İncirliova'nın Akçeşme Mahallesi'nde kurulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muharrem ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesini temenni etti. Başkan Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA