Aydın Büyükşehir Belediyesi yerel tohumlara sahip çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde gelecek yıl fide olarak dağıtılacak olan yeni tohumlar elde edildi.

Onlarca farklı sebze ve meyvenin onlarca farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumları korumanın en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunun altını çizip "Ata Tohumları" projesinin her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Bölgeye özgü sebze ve meyvelerin kaybolmaması için başlatılan projede bu yıl da yüz binlerce tohum elde edildi. Yenipazar'daki Yerel Tarım Ürünleri Serası'ndaki deneme üretimlerinde bu yıl biber, domates, patlıcan, kavun, karpuzun yanı sıra ayçiçeği, fasulye, börülce, salatalık, kabak, kudretnarı ve şevketibostan gibi sebze ve meyvelerin onlarca farklı çeşidinin dikimleri yapıldı.

"Vatandaşlarımızla birlikte tohumlara sahip çıkıyoruz"

Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi-vatandaş işbirliğiyle yerel tohumlara sahip çıktıklarını belirtip "Toprakla buluşmayan tohumlar kaybolmaya mahkûmdur. Bu nedenle bir tohumun korunmasının en iyi yolu onun yaşatılmasıdır. Bizler Aydın'da vatandaşlarımızla bir olarak kaybolmaya yüz tutmuş, sandıklarda saklanan tohumlara sahip çıkıyoruz. Bize emanet edilen bu tohumların deneme ekimlerini ve kontrollerini yaptık. Önümüzdeki yıl da bu tohumlardan elde edeceğimiz fideleri tüm vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

"Tohumluk almayı unutmayın"

Vatandaşların kendi balkonlarındaki saksılarda bile bu tohumlara sahip çıktığını belirten Başkan Çerçioğlu, vatandaşlardan dağıtılan fidelerden mutlaka tohumluk almalarını ve gelecek yıl bu tohumları tekrar toprakla buluşturmalarını istedi.

Diğer taraftan ziyarete açık olan Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri Serası misafirlerini ağırlamaya da devam ediyor. Seradan isteyen herkes tohum alabiliyor veya bitkilerle ilgili alanında uzman ziraat mühendislerinden bilgi alabiliyor.

Bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'da dağıtılan yüz binlerce fidenin yanı sıra 30'dan fazla ilden, isteyen herkese de fide ve tohumlardan ücretsiz olarak gönderilmişti.

Kaynak: İHA