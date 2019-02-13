Aydın Büyükşehir Belediyespor - AO Thiras: 3-0

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Rafael Gonzalez (İspanya) (xx), Kiril Stoyanov (Bulgaristan) (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ceyda (xxx), Duygu (xxx), Nikolova (xxx), Jineiry Martinez (xxx), Gonzalez (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xxx), Ezgi (xx), Seda (xx)

AO THIRAS: Emmanouilidou (xx), Grabac (xx), Merteki (xx), Field (xx), Pilepic (xx), Kalantaridou (xx), Artakianou (xx), Panagiotidou (x), Xanthopoulou (x), Kosmidou (x)

SETLER: 25-16, 25-15, 25-19

SÜRE: 71 dakika (23, 22, 26)

2019 CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Yunanistan'ın AO Thiras takımını evinde çıktığı rövanş mücadelesinde 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-15 ve 25-19'luk skorlarla sonra erdi. Aydın ekibinin yarı finaldeki rakibi Slovenya temsilcisi GEN-I Volley Nova Gorica oldu.

DHA