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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çanakkale Belediyespor: 2-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Çanakkale Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çanakkale Belediyespor: 2-3

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Fikret Fidan (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aybüke (xx), Lopez (xx), Ecem (xx), Jineiry Martinez (x), Seda (xx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xx), Erce (xx), Nikolaeva (xxx), Ezgi (xxx), Ceyda (x), Duygu (x)

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Sobolska (xxx), Melis (xxxx), Birgül (xx), Perez (xx), Cansu (xx), Ece (xxx), Bihter (xxx), Işıl (xx), Semra (xx), Gökçe (x), Yasemin (x)

SETLER: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15

SÜRE: 135 dakika (37, 24, 22, 30, 22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Çanakkale Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-14, 25-11, 19-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi.

DHA

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