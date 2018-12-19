Aydın Büyükşehir Belediyespor-Hermes Oostende: 3-0

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Tiran Shaino (İsrail) (xx), Rossella Piana (İtalya) (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duygu (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Jineiry Martinez (xxx), Lopez (xxx), Nikolova (xxx), Gözde (xxx), Sedef (xxx), Erçe Su (xx), Ceyda (xx)

HERMES OOSTENDE: Van Acker (xx), De Boeck (xx), Coolman (xx), Blenckers (xx), Biebauw (xx), De Valkeneer (xxx), De Tant (xx), Lafeber (x), Platteeuw (x), Verbinnen (x), Vanden (x)

SETLER: 25-18, 25-15, 27-25

SÜRE: 69 dakika (21, 21, 27)

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda mücedele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li final turu ilk maçında evinde Belçika temsilcisi Hermes Oostende'yi 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-15 ve 27-25'lik skorlarla sona erdi. Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçına 23 Ocak'ta deplasmanda çıkacak.

DHA