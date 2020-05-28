Aydın Büyükşehir doğal gübre üretimi için gübre alımına başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların elindeki ihtiyaç fazlası hayvan gübrelerini değerlendirmeye başladı.

İncirliova'daki Doğal Gübre Üretim Alanı'nda toplanmaya başlanan gübreler doğal şartlarda olgunlaştırılıp Aydınlı üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Vatandaşlar 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezini arayarak hayvanlarının gübrelerini aldırabiliyor.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticinin desteklenmesi için çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem çevrenin korunması hem de doğal gübre kullanımının arttırılması için yeni bir projeyle doğal gübre üretimine başladı. Bir taraftan Koçarlı'daki Sakız Koyunu Çiftliği'nden çıkan gübreyi Aydınlı çiftçilere dağıtılmak üzere depolamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da çiftçilerden ihtiyaç fazlası gübrelerini toplamaya başladı.

Aydınlı üreticinin doğal gübre ihtiyacını karşılanacak

Hayvansal atıklarını depolama ve uzaklaştırma sorunu yaşayan vatandaşların ahır artıkları ve hayvan dışkıları Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerinden alınmaya başlandı. Üreticilerden alınan bu atıklar ise İncirliova'daki doğal gübre dönüşüm istasyonuna naklediliyor. Atıklar burada olgunlaştırılıp doğal gübre haline getirildikten sonra doğal gübre ihtiyacı olan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Çevre kirliliği de önlenecek

Projeyle, ahır artıkları ve dışkının çevre kirliliğinin yanı sıra sinek sorununa da yol açması nedeniyle vatandaşların hem daha temiz bir çevrede yaşamaları hem de bu atıkların gübre olarak değerlendirilerek çiftçilerin kullanımına sokulması sağlanacak.

Hayvanlarının gübrelerini depolama konusunda sıkıntı yaşayan tüm üreticilerden 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni aramalarını isteyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başlanan projeyle Aydınlı üreticinin doğal gübre ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA