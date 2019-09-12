Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner tartışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Toplantısında görüşülen "Denizli Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla evleri hasar gören vatandaşlara konteyner ev satın alınması" gündem maddesi, AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin katılımı 32 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Gündemin 31 maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, gündemin son maddesi olan "Denizli Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla evleri hasar gören vatandaşlara konteyner ev satın alınması" maddesi tartışmalara neden oldu.

Meclis toplantısında gündemin son maddesinde söz alan AK Partili Nazilli Belediye Meclis üyesi Bülent Sayar, söz alarak, "Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ifadelerinde depremden sonra incelemelerin yapıldığını ancak sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye binası ile ilgili yardımcı olduğunu, diğer kurumların sahayı terk ettiğini ifade etmiştir. Ancak gerçekler Başkanın söylediği gibi değildir. Depremin olduğu gün Bozkurt ilçesine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, deprem bölgesine intikal etmiş, devletin tüm kurumlarının koordinasyonu sağlanarak, gerekli müdahaleler yapılmıştır. Ertesi günde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçeye gelerek yapılması gereken çalışmaları bizzat, yerinde tespit etmiştir. Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Başkanlığından almış olduğumuz bilgilere göre öncelikle AFAD tarafından ihtiyaç sahiplerine çadırlar kurulmuş, gıda yardımları yapılmıştır. Bozkurt Belediye Başkanlığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından öncelikle 500 bin TL ödenek gönderilmiştir. Toplu Konut İdaresi tarafından hak sahiplerine verilmek üzere 150 konut ihalesi yapılıp yer teslimleri yapılmış, en kısa sürede tamamlanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca konutlar tamamlanıncaya kadar 10-15 gün içinde konteyner konutların teslimi yapılacak, kış ayı gelmeden tüm vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı bilgisi verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya mazlumlarının nerede ihtiyacı varsa ulaşan ve onlara yardım elini uzatan bir Cumhurbaşkanı'na sahipken, kendi ülkesinde doğal afet durumunda mağdur duruma düşen vatandaşlarına yardım etmemesi düşünülemez. Devletimiz tüm kurumları ile birlikte ilk günden itibaren, Bozkurt'taki vatandaşlarımızın yanındadır. Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yardım yapılmasının gerekli olmadığını düşündüğümüzden bu önergeye ret oyu veriyoruz" dedi.

Bu konuşmaların siyasi tarihe kara bir leke olarak geçeceğini düşündüğünü ifade eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da, "Doğal afetten zarar gören insanların 15 gün sonra karasal bir iklimde karşılaşacakları iklim şartları konusunda zor bir durumda kalmalarını önlemek için gerekenin yapılması konusunda talepkar oldular. Belediye başkanımız buraya gelerek 100 ailenin aylık bin liranın altında geliri olduğunu, aslında 300 ailenin çadırda yaşadığını, diğer 200 ailenin kendilerini kurtarma durumunda olduğunu ifade etti. hiç kimseyi suçlamadan kendilerine yapılması gereken yardımı, bizimde bir tuzumuz olursa sevineceklerini belirttiler. Efeler Belediyesi olarak 2 kamyon kanteyner gönderdim, çöplerini koyacak yerleri bile yok. Elbette devletimiz büyüktür, elbette devletimiz mazlumların yanındadır. Ama şimdi yapacağız, 300 bin lira ile yapacağımız konteyner sayısı 100 aileye yetecek durumda değil. Bizim de bu kadar gücümüz var, onu yapacağız. Bundan dolayı bunu böyle bir işte büyükşehir böyle yaptı, Cumhurbaşkanımızı bu olaya katmak falan şaşırtıcı bir durum. Burada biz hepimiz zor durumda olan, insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayacak, gücümüzün yettiği kadar kaç konteyner ise onları sağlayacağız. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Empati kuralım, bizim öyle olduğumuzu düşünelim. Devletin yapacağı yardımı engelleyen bir durum yok ki. Devlet elbette yapsın. Bizim gönderdiğimiz konteynerlar bir başka yerdeki insanlara da yardımcı olur" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına Başkanlık eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz oylama öncesinde yaptığı konuşmada ise, "Ortada bir kavram kargaşası var. Bozkurt Belediye Başkanımız 300 konutun zarar gördüğünü bu konutlardan yaklaşık 200'ünün devlet yardımından faydalanabildiğini 100 tanesinin faydalanamadığını, kışın yaklaştığını açık bir şekilde ifade etti. Sizin geleceğini söylediğiniz konteyner rakamı 120. Biz zaten 100 tane konteyner gönderelim demiyoruz. Özlem Başkanımızın ifadesi vardı; " Biz buradan 5-6 tane gönderebiliyoruz. Bir kampanya başlatalım. Tüm Türkiye'nin her yerindeki belediyeler bu konuda duyarlı olsun" dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de devletin bir kurumudur. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarını topladı. Uyumlu çalışılsın, hizmet üretilsin diye. Ben Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki muhalefet grubuna da olumlu siyaset yapmasını diliyorum" diyerek gündem maddesini oylamaya sundu.

Yaşanan tartışmaların ardından yapılan oylamada; gündemin son maddesi AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: İHA