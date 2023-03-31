Aydın Büyükşehir’in halk ekmek satış noktalarına Ramazan ayında 5 Liradan satılan pideye yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kentin birçok noktasında bulunan Halk Ekmek satış noktaları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha uygun fiyata ramazan pidesi almak isteyenler, Halk Ekmek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor

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Aydın Büyükşehir’in halk ekmek satış noktalarına Ramazan ayında 5 Liradan satılan pideye yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Ramazan ayında Aydınlılara uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında bulunan Halk Ekmek satış noktaları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha uygun fiyata ramazan pidesi almak isteyenler, Halk Ekmek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

HALK EKMEK SATIŞ NOKTALARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURUYOR

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek noktalarında 5 liradan satışa sunuluyor. Halk Ekmek satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, Halk Ekmek uygulamasından memnun olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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"VATANDAŞLARIMIZA UYGUN FİYATLI VE LEZZETLİ PİDELERİ ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Aydınlılara Ramazan pidesi üretmeye devam edecek. Başkan Çerçioğlu, "Halk Ekmek fabrikalarımızdan vatandaşlarımızın sofrasına uygun fiyatlı ve lezzetli pidelerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız, hijyenik ortamda üretilen pidelerimizi, satış noktalarımızdan temin edebilirler. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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