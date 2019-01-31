Aydın caddeleri dört mevsim rengarenk

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Aydın genelinde olduğu gibi merkez Efeler ilçesinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın-Muğla karayolunda çalışma yürüten ekipler yoğun olarak kullanılan yoldaki refüjü kış bahçesine çevirdi. Bir taraftan kış aylarından kaynaklı kirlenmeyi gidermek için çalışmalarını sürdüren ekipler bir taraftan da mevsim çiçekleri, çalılar ve çeşitli ağaçlarla çevre düzenlemesi yapmaya devam ediyor. Rengârenk renkleriyle godetya, hercai menekşe, çin karanfili ve bellis çiçeklerinin kullanıldığı çalışmalarda çalı olarak da nandina, pitos, taflan, berberis ve ardıç kullanılıyor. Estetik görünüm için kullanılan mevsim çiçekleri ve çalıların yanı sıra çalışmalarda ayrıca ağaç dikimlerine de devam ediliyor. Ekipler ağaç olarak dut, katalpa, çınar, leylandi dikimlerine ağırlık verirken, dört mevsim yeşil kalan ve bahar aylarında açan çiçeklerinin kokusu ve rengiyle herkesi büyüleyen manolya ağaçları da Aydın'ı güzelleştirmek için kullanılıyor.

Aydın-Muğla Karayolu'ndaki refüjde de çiçeklerin yanı sıra manolya ağaçları da dikilerek çevre düzenlemesi yapıldı. Aydın'ı yaklaşan bahar aylarına hazırlamaya başlayan ekipler, aynı çalışmaları Aydın genelindeki bütün kavşaklarda, refüjlerde, park ve bahçelerde de sürdürüyor.

Vatandaşlar, Aydın'ı kış mevsiminde rengârenk çiçeklerle renklendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA