Aydın Denktaş son yolculuğuna pazartesi günü uğurlanacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak. Cenaze namazı başkent Lefkoşa Selimeyi Camii'nde kılınacak olan Aydın Denktaş'ın naaşı ise öğle namazının ardından, vasiyeti üzerinde Lefkoşa Mezarlığı'nda oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek.
Kaynak: İHA
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