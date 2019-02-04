İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Aydın Denktaş toprağa verildi (2) - EK FOTOĞRAF

Aydın Denktaş toprağa verildi (2) - EK FOTOĞRAF

EK FOTOĞRAF

Aydın Denktaş toprağa verildi (2) - EK FOTOĞRAF

EK FOTOĞRAF

DHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.