"Aydın" der ki, sessiz feryad!

Daha dün yıkanmış nedir bu telaş!

Bu nedir? Ne için sarmalarsınız?

Nerede her zaman giydiği esvap?

Neden ve ne için anlamazsınız?

Sokağın başından gelen ses de ne?

Yahu buradaki insanlar da kim?

Kim şurda köşede durup ağlayan?

Niçin suskunsunuz anlatmazsınız?

Neresi burası? Hiç gelmemişti

Taş avlusundan da geçmemişti

Ne o kim gelmiş? Neden bu cümbüş?

Neden bu sırra hiç erememişti

Kavuğu başında cüppeli adam

Ne söylüyor? Dahi neden bu nutuk?

Ölmek de ne demek? Neden ve nasıl?

Bu hayat faniymiş! Neresi asıl?

Musallada duran kuru bir tabut!

Önünde saf tutan birkaç da mazlum

Ruhuna dar gelir çizilen hudut

Ateşi ısıtır suyu, ölünün!

Şöyle bir bakar ki, kimdir gömülen?

Ve koyu sohbetin konusu nedir?

O çukurda kürek kürek örtülen

Toprağı kavurur ahı, ölünün

Arkadaşlar durun gitmeyin sakın

Niçin burada tek kalacakmışım?

Hey bakın! Bir bakın. Geriye bakın

Ve bu beden neden kalkmaz yerinden

Ayak sesi artık belli belirsiz

Kalkar bir bakar ki ölen kendisi

Geri kalan yalnız sessiz geçmişi

Tahtayı çatlatır vahı, ölünün

Âlem başka, yoktur geri dönüşü

Kendi perdeledi yolculuğunu

Şimdi az ötede, öte bir yerde

Mezarı titretir sesi, ölünün

Irkı, rengi, dili, malı ve şanı

Fayda etmez bir yer, zorla geldiği

Nerde şimdi o, kul olduğu, kullar?

Hesabı görülür, şaşkın ölünün!