Aydın derbisinde güle Söke oldu

BAL 7. Grup Aydın derbisinde Sökespor, deplasmanda Didim beldiyespor'u 2-3 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel amatör lig 7. Grupta Didim belediyespor sahasında Sökespor'u konuk etti. Didim Atatürk Stadında güzel havada oynanan maçı Didim belediye başkanı ve CHP Didim belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Didim belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş, Sökespor başkanı Yusuf Günal ile çok sayıda sporsever izledi. Didimliler maça büyük ilgi gösterirken, Sökeli taraftarlar ise otobüslerle maça akın etti.

Maç öncesinde ve maç esnasında zaman zaman iki taraftar grubu arasında sözlü tartışmalar yaşanmasına rağmen, Emniyet güçleri sayesinde olayla büyümeden kontrol altına alındı.

Maçtan dakikalar:

Dk 5'de Didim belediyespor'lu Özhancan girdiği ikili mücadele sakatlanarak oyundan çıktı; Özhan'ın yerine Furkan sahada görev aldı

Dk 35'de Turgut'un serbest vuruşta Söke ceza sahasına gönderdiği topu kafayla vuran İsmail topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Dk 36'da Golen bir dakika sonra Sök spor atağını Didimbelediyespor defansı keserken, kaleci Ali'ye gönderilen geri pası alan Gökhan, kalecinin yanında topu ağlara gönderdi. (1-1)

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Dk48'de sökespor'lu Emre'nin ortasında Aykan topu kafayla ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi (1-2)

Dk 63'de Ahmet can yaptığı orta Söke defansından dönerken, ceza sahası dışında topa gelişene vuran kaptan Turgut skora denge getirdi.(2-2)

Dk 83'de Orta hakemin kararına itiraz eden Sökespor'lu Gökhan Bulut ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın dördüncü hakem 6 dakika uzatma gösterdi.

Dk90+1'de Sökespor atağında Emre'nin ortasında ikinci yarı maça giren Çağlar ceza sahası içerisinde vurduğu top defansın arasından filelerle buluştu. (2-3)

Maçta başka gol sesi çıkmayınca Söke 3 puanı 3 golle alarak yoluna devam etti.

Kaynak: İHA