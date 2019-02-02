Aydın filede Galatasaray sınavında
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda VakıfBank'a 3-1 yenilerek üst üste 2. mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın seyircisi...
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda VakıfBank'a 3-1 yenilerek üst üste 2. mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın seyircisi önünde ligin iddialı ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 10. sırada yer alan Aydın temsilcisi, 4. basamaktaki rakibine sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
DHA
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