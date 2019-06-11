Aydın filesinde iç transfer
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde 8 oyuncuyla anlaştıktan sonra iç transferde Erçe Su Kasapoğlu ile...
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde 8 oyuncuyla anlaştıktan sonra iç transferde Erçe Su Kasapoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Geçen sezon Bahçelievler Voleybol Kulübü'nden transfer edilen 23 yaşındaki liberonun sözleşme yenilediği ve yeni sezonda mavi-beyazlı formayı giymeye devam edeceği açıklandı. Aydın'da kaldığı için mutlu olduğunu ifade eden Erçe Su, "Ligdeki ikinci yılımızda güçlü bir kadroyla başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
DHA
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