Aydın İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciden öğretmene skandal: Saçın başın açık, kadın başına konuşma, döverim!

Aydın İmam Hatip Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda, sarıklı öğrenci, başı açık öğretmenine tehditler savurdu. Sarığı çıkarması için uyarı alan öğrenci çılgına dönerek "Sarığımı çıkarmam. Dedelerin, dedelerimi astı. Saçın başın açık. Kadın başına konuşma, döverim." ifadeleriyle tehditler savurdu.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Sözcü'de yer alan habere göre, Aydın İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan kadın öğretmen E. S, 15 Kasım günü, hafta sonları diğer öğrenciler gibi müfredat derslerini okulda gören açık imam hatip lisesi 9-C sınıfı öğrencilerinin, Arapça dersine girdi. Sınıftaki öğrencilerden 3'ünün şalvarlı-sarıklı sınıfta oturduğunu gören öğretmen, “Ortaöğretim Yönetmeliği'ne” aykırı olması nedeniyle, öğrencilerin sarıklarını çıkarmalarını istedi.

"BUNLARIN DEDELERİ BİZİM DEDELERİMİZİ ASTI"

Öğrencilerden M.H.K, “Sen benim sarığımı çıkaramazsın. Kadın başına konuşma, zaten saçını başını açıp gelmişin, kadın-madın demem döverim” diyerek, öğretmenin üzerine yürüdü. Öğretmenlerini korumak için diğer öğrenciler araya girdiğinde ise, “Eğer Müslüman iseniz karışmayın. Siz bunları bilmezsiniz, bunların dedeleri bizim dedelerimizi astı” diye bağırdı. Olaylar büyüyünce öğretmen E.S dilekçeyle durumu okul idaresine bildirdi. Okulun bulunduğu Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Derhal gereğini yapın” talimatı verdi.

"O GÜNLER DE GELECEK, MERAK ETME"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan öğretmen E.S., diğer çocukların uyarılarına rağmen öğrencisinin konuyu uzattığını, üzerine yürüdüğünü ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, “Derse girdiğimde 3 öğrenci sarıkla oturuyordu. Öğrencilerin derste şapkayla oturmasına müsaade edilmediği için sarıkla oturmalarını da uygun görmedim. ‘Şapkalarınızı çıkarır mısınız?' dediğimde, M.H.K aniden kalkıp, el kol hareketleriyle, ‘Sen benim sarığımı çıkartamazsın. Okul beni böyle kabul ediyor. Sen kimsin ki?' diye bağırdı.

‘Sen' diyemeyeceğini hatırlatıp, edepli olması için uyardığımda, ‘Ben, seni hoca olarak kabul etmiyorum' dedi. ‘O zaman dersimden çık' dedim. O da, ‘Sen benim olduğum sınıftan çık. Zaten saçını başını açıp gelmişin' diye karşılık verdi.

Dersteki, öğrenciler çok rahatsız oldu ve bir öğrenci, susmasını söyledi. Bu kez o öğrenciye dönüp, ‘Sen bunları bilmezsin, bunların dedeleri bizim dedelerimizi astı. Eğer Müslüman isen sus karışma’ dedi. Ardından benim üzerime yürüyüp, ‘Kadın başına konuşma sus. Kadın madın dinlemem, seni döverim' diye tehdit etti. ‘Kolaysa döv' dediğimde ‘O günler de gelecek, merak etme' diye tehdidini sürdürdü. Öğrenciler, sınıftan zorla çıkardı. Cezalandırılsın…” ifadelerini kullandı.

SUÇ DURUSUNDA BULUNDU

Milli Eğitim, idari soruşturma başlatırken, öğretmen ayrıca avukatı Burak Özdemir aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. 46 öğretmenin görev yaptığı okulda, hafta içi 335 normal öğrenciye, hafta sonları ise açık imam hatip lisesi öğrencilerine ders veriliyor.