Aydın jandarması kuruluş yıl dönümü çocuklarla kutladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 180. Yıl Kuruluş Yıldönümü etkinleri kapsamında Çine'de öğrenciler ile buluştu.

Jandarmanın kuruluşunun 180'inci yılında "Jandarma varsa güven var" ve Güvenli okul, güvenli gelecek" anlayışı kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği tarafından Çine Çaltı İlkokulu ve Akçaova Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Öğretmenlere, öğrenci velilerine ve gençlere Jandarma ile ilgili tanıtıcı bilgiler verilerek, "Jandarma Görevde, Gençlerimiz Güvende" broşürü dağıtıldı.

Kaynak: İHA