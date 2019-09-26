Aydın Kalkan: “Millete borçlu, Devletten alacaklıyız”

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan memurların özlük talepleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Millete borçlu, Devletten alacaklıyız" dedi.

'Memurların hükümetle yaptığı ve uyuşmazlıkla sona eren Toplu Sözleşme süreci memurların vicdanlarında kendine yer bulamamaktadır" açıklamasında bulunan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan memurların özlük talepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında millete borçlu, devletten alacaklıyız diyen Aydın Kalkan, "Millî gelirden bizim alacağımız pay, iki yıl için yüzde 14 olamaz. Enflasyon rakamlarının ortada olduğu, piyasanın kendini çok net olarak hissettirdiği zamlarla ve kamu görevlisinin belinin büküldüğü bir zeminde bizim yüzde 14 gibi bir zammı kabul etmemiz beklenmemelidir. Onun için de "bu sendikacılığın, emek mücadelesinin haysiyetine ve emekçinin onuruna yakışmaz" diyerek tepkimizi ortaya koyduk. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya, milletimize hizmet etmeye, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünü sağlamak için ter akıtmaya, doğruları söylemeye, yanlışa işaret etmeye, haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmeye, mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Memur-Sen olarak, yetersiz olduğu için imza atmayıp hakem kuruluna taşıdığımız Kamu İşveren Heyeti'nin iki yıl için toplamda yüzde 14 zammı hakem kurulundan geçmiş olabilir ancak memurların vicdanından geçememiş ve sınıfta kalmıştır" dedi.

Kamu görevlileri olarak, yeni bir süreci geride bıraktıklarını ve 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Aydın kalkan , "2020-2021 için 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 2 milyon 100 bin memur emeklisi olmak üzere 5 buçuk milyona yakın insanın, 20 milyonu bulan kitlenin, toplumun dörtte birini oluşturan nüfusun millî gelirden alacağı payı belirlemek için yoğun bir trafik, gayret ve mücadele süreciydi ve mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Kamu İşveren Heyeti'nin iki yıl için bize öngördüğü yüzde 14'lük zam oranını kabul etmemiz mümkün değildi. Buna tepki verdik. Rakam yükseltilmeyince ve kamu işveren süreci bu şekilde sonuçlandırınca da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na konuyu taşıdık ve kurulun bu konuda hakemlik yapmasını istedik. Üzülerek ifade edelim ki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ismi de artık değişmelidir. "Kamu İşvereni Hakem Kurulu" şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Yüzde 14'lük zammı onaylayan, yeterli gören bir çerçeve üretildi. Zam oranı hakem kurulundan geçmiş olabilir ancak memurların vicdanından geçememiş ve sınıfta kalmıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA