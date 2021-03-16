16 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Aydın Koçarlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Koçarlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11'lerAydın Karpuzlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karpuzlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Ardahan Göle Nüfusu 2020 - 2021 |  Göle İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladıFlaş 'koronavirüs' açıklaması: "Şu an koronavirüse karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar"Ardahan Çıldır Nüfusu 2020 - 2021 |  Çıldır İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Yemen'de halk kötüleşen yaşam koşulları dolayısıyla hükümet sarayını bastıArdahan Hanak Nüfusu 2020 - 2021 |  Hanak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Aydın Karpuzlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karpuzlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Aydın Karpuzlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karpuzlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Aydın Karpuzlu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Aydın Karpuzlu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Aydın Karpuzlu nüfusunun 10 bin 928 olduğu açıklandı. Haberimizde  Aydın Karpuzlu yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Aydın Karpuzlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karpuzlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Karpuzlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Karpuzlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Karpuzlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karpuzlu ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde  1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 288 (km²) si Karpuzlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Karpuzlu nüfusu 10 bin 928 kişidir.

Aydın Karpuzlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karpuzlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Karpuzlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,928 kişidir.

Aydın Karpuzlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Aydın Karpuzlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karpuzlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karpuzlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,837072      Enlem :  27,837072

Karpuzlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Karpuzlu ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Karpuzlu ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karpuzlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT