Aydın Karpuzlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karpuzlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Aydın Karpuzlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Aydın Karpuzlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Aydın Karpuzlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karpuzlu ilçesinin bağlı bulunduğu Aydın ilinde 1 milyon 119,084 kişi yaşamaktadır. Aydın ili 8116 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 288 (km²) si Karpuzlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydın Karpuzlu nüfusu 10 bin 928 kişidir.

Aydın Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 119,084 kişidir.

Karpuzlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,928 kişidir.

Aydın Karpuzlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Karpuzlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,837072 Enlem : 27,837072

Karpuzlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Aydın iline bağlı bulunan Karpuzlu ilçesinin telefon alan kodu 0 256 şeklinde başlamaktadır.

Karpuzlu ilçesinin bağlı olduğu Aydın İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karpuzlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Aydın ilinin plaka kodu 9 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020