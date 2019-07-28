Aydın: “Kastamonuspor, şehrin en büyük marka değeridir”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonuspor 1966'nın şehrin en büyük marka değeri olduğunu belirterek, bu kapsamda tüm iş adamlarının bu değere sahip çıkması gerektiğini söyledi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan İsmail Dikmenli Tesisleri'ne gelerek Kastamonuspor 1966 Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Yaklaşık 1.5 saat süren ziyarete Yüksel Aydın'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri Ahmet Sönmez ve Metehan Hamzaoğlu da katıldı.

Kastamonuspor 1966 Başkanı Erkan Özcan'ın yanı sıra as başkanlar Erdem Mütevelli ve Murat Elmalıoğlu, Futbol Genel Kaptanı Mustafa Özsoy, Genel Sekreter Ünal Ercan Kaş, Alt Yapı Sorumlusu Tolgahan Özcan, Satın Alma Sorumlusu Adem Bodur ve Kemal Ünlü, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Murat Çendek, Orhan Hazer ve Şenol Çiçek, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ümit Siviş de yer aldı.

MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, ziyarette yaptığı açıklamada, Kastamonuspor 1966'ya destek olacaklarını, yalnız sadece bu destekten belediyenin sorumlu olmadığını ve bütün Kastamonuluların destek olması gerektiğini vurguladı.

Aydın, "Sadece Kastamonu'da yaşayan hemşehrilerimiz ve iş adamlarımızın değil tüm Türkiye'de bulunan hemşehrilerimizin Kastamonu'ya Kastamonspor'a özlem duyan memleket sevdalısı iş adamlarımızın da şehrimizi profesyonel liglerde temsil eden takımımıza destek olması gerek. Kastamonuspor üvey evlat değildir. Kastamonu'nun en büyük marka değeridir. Denetlenebilir şeffaf bir yapı oluşturduk. Geçmiş dönemlerde ne vardı da destek olundu, şimdi neden sizlere mesafeli duruluyor bunun cevabını ben çok iyi biliyorum. Sabırlı olun ve dik durun. Ayrıca zor dönemlerde Kastamonuspor'un en büyük destekçisi olan ve yanında bulunan Cengiz Aygün Bey'e de teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Aydın, ayrıca maddi ve manevi olarak her zaman Kastamonuspor'un yanında olacağını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kastamonuspor 1966 Futbol Kulübü Başkanı Ercan Özcan da Başkan Aydın ile beraberindekilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: İHA