Aydın Keskin Kadıoğlu kimdir? | Aydın Keskin Kadıoğlu sağlık durumu nasıl? | Aydın Keskin Kadıoğlu Son Dakika Bilgisi

Aydın Keskin Kadıoğlu kimdir? Birçok internet kullanıcısı Aydın Keskin Kadıoğlu ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Kadıoğlu kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirdi. Aydın Keskin Kadıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği haberlerinin basında yer alması sonrası sağlık durumu merak ediliyor. Peki Aydın Keskin Kadıoğlu kimdir? Aydın Keskin Kadıoğlu sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde.

AYDIN KESKİN KADIOĞLU KİMDİR?

Aydın Keskin Kadıoğlu, 2001 yılında DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden başarı ile mezun olduktan sonra 2003 yılında DAÜ Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2001-2002 yılları arasında KKTC Dante Reklam Organizasyon Danışmanlık Şirketi’nde Organizatörlük ve Yöneticilik görevini yerine getiren Kadıoğlu, 2002-2003 yılları arasında yüksek lisans eğitimini yürütürken dönemin Rektör Danışmanlığı görevini de yerine getirdi.

Başarılı kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya öğrencilik yıllarında başlayan Kadıoğlu, 2003- 2004 yılları arasında Orhangazi Belediyesi’nde Yerel Gündem 21 Danışmanlığını, 2004 – 2005 yılları arasında ise Ukrayna Kiev’de İthalat – İhracat Uzmanlığı görevini yerine getirdi.

2005 yılından itibaren siyasi kariyerine adım atan Kadıoğlu, 2011 yılına kadar Samsun TBMM Milletvekili Danışmanlığı’nı ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerini başarı ile yerine getirdi.

2011 yılı itibari ile İstanbul TBMM Milletvekili Danışmanlığı görevini sürdüren Kadıoğlu, kariyeri süresince bir dönem KKTC Başbakanı TBMM Parlamento Özel Danışmanlığını da yaptı.

AYDIN KESKİN KADIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliğinde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Kalbinin sıkıştığını söyleyen Kadıoğlu, hemen kürsüden indirildi. Salonda bulunanların yardımıyla dışarı çıkarılan Kadıoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirildiği belirlenen Kadıoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın Keskin Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Kadıoğlu'nun kürsüde konuştuğu sırada yaşananlar: