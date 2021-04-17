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  3. Aydın kısıtlamada dezenfekteye devam ediyor: Ekipler tüm sokakları yıkıyor

Aydın kısıtlamada dezenfekteye devam ediyor: Ekipler tüm sokakları yıkıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nazilli Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın kısıtlamada dezenfekteye devam ediyor: Ekipler tüm sokakları yıkıyor

Nazilli Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe genelinde dezenfekte ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ön yıkama ile temizliği yapılan sokak ve caddeler Sağlık İşleri Müdürlüğünün İlaçlama Servisi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde dezenfekte ve yıkama çalışması özel olarak geliştirilen korona virüs karşıtı dezenfektan ile yapılıyor.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile cadde ve sokakların boş kalmasının büyük kolaylık sağladığını belirten ve personeli ile yine hafta sonu mesaisi yapan Başkan Özcan, "Bu gün Ana arterlerden başlayan çalışmalarımız Muammer Aksoy, Yeşilyurt, Dumlupınar, Karaçay, Yeşilmahalle, Zafer, Yeni Mahalle, Yıldıztepe, Pınarbaşı MahallelerindAe ve Sümer Park içerisinde devam etti. Çarşı bölgesinde bulunan işyerleri, bankamatikler ve çöp konteynerleri özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, cadde ve bulvarlar arazözler eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak tertemiz hale getirildi. Yine ilk dönem olduğu gibi belediye personelimiz ile tedbiri elden bırakmayıp gerekli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da gereken dikkati ve kişisel izolasyona önem vermesini temenni ediyoruz. Kamuya açık alanlarda tedbirlerimizi aynı özenle uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kısıtlama zamanlarında ve her daim 444 1 391 nolu Çağrı Merkezimize ulaşabileceklerini de tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Aydın kısıtlamada dezenfekteye devam ediyor: Ekipler tüm sokakları yıkıyor

Aydın kısıtlamada dezenfekteye devam ediyor: Ekipler tüm sokakları yıkıyor

Aydın kısıtlamada dezenfekteye devam ediyor: Ekipler tüm sokakları yıkıyor

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