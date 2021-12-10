Aydın Kuşadası'nda feci olay! İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre yangın saat 02.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde yangın çıktı. Sokakta yaşadıkları öğrenilen ve üşüdükleri için metruk eve sığınan Fazmiye Balcı (56) ve Mustafa Çıvğın (51) ısınmak için ateş yaktıktan sonra uyuya kaldılar. İkili uyuduğu sırada ateşin eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde yaptıkları incelemede 2 kişinin yanmış cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.