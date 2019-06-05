Aydın MHP’den Çevre Günü açıklaması

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Burak Pehlivan, mesajında; "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün; gelecek nesillere yaşanabilir. Daha yeşil bir dünya bırakmak için Türk milletimizin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, hemşerilerimi duyarlı olmaya davet ediyorum. Karbon ayak izimizi azaltalım ve dengeleyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA