Aydın Örs'ten Teksüt A.Ş.'ye ziyaret





BALIKESİR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, Teksüt A.Ş.'nin Gönen'deki fabrikasını ziyaret etti.

Örs'e ziyaretinde, TEKSÜT Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk, TEKSÜT Bandırma Basketbol Akademi antrenörlerinden Menderes Gümüşdal ve TBF Eğitim Kurulu Koordinatörü Yücel Verep eşlik etti.

Burada, Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık'la bir araya gelen Örs, Türk basketboluna sağladıkları destekten dolayı teşekkür ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

Teksüt A.Ş.'ye, Türk basketboluna ve basketbolun altyapı değerlerinden Bandırma Basketbol İhtisas Kulübüne desteklerinden dolayı teşekkür eden Örs, "Bandırma Basketbol Kulübünden yetişen gençlerimiz, milli takımlarımızın kemik altyapısını oluşturmakta. Buradan çıkan gençler, gelecek neslin milli takımını oluşturacak. Bu ateşi Bandırma'da devam ettirmek hem Teksüt markasına ve hem de Bandırma BK markasına değer katacaktır." diye konuştu.

Örs, ziyaretin sonunda 4 numaralı A Milli Basketbol Takımı formasını Arınık'a takdim etti.









Kaynak: AA