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  3. Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın güvenlik güçleri tarafından geriye itilen 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 göçmen Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre: Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk larasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine . Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 49 Suriye, 4 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (18 erkek, 10 kadın, 27 çocuk) kurtarıldı.

Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın sçıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA




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